Обвинувачений у теракті в Новій Зеландії відмовився від адвоката

Таррант збирається сам представляти себе в суді

Обвиняемый в теракте в Новой Зеландии, в ходе которого произошла стрельба в двух мечетях в городе Крайстчерче, 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде. Об этом сообщает местная газета New Zealand Herald.

В частности, дежурный адвокат Ричард Питерс, ранее представлявший стрелка, подтвердил изданию, что он более не представляет интересы Тарранта. Защитник отметил, что обвиняемый сообщил ему о намерении самостоятельно защищать себя в будущем в субботу, 16 марта.

Газета подчеркивает, что такими действиями обвиняемый хочет превратить судебный процесс в "платформу для продвижения своих убеждений", которые он изложил в манифесте, разосланном новозеландским политикам перед нападением на мечети.

Напомним, число жертв нападения на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 50 человек. В результате стрельбы также пострадали 48 человек.

Как писало РБК-Украина, в Пакистане намерены посмертно присвоить государственную награду своему гражданину Миану Наиму Рашиду, который пытался остановить стрелка, устроившего теракт в Новой Зеландии.

Добавим, школы и предприятия в Крайстчерче вновь открылись после теракта в мечетях Новой Зеландии. Комиссар полиции Майк Буш заявил, что полиция будет в работать в усиленном режиме после произошедшей стрельбы.