Обвинувачений у теракті в Новій Зеландії відмовився від адвоката

Фото: Брентон Таррант (facebook.com NZPolice)

Таррант збирається сам представляти себе в суді

Обвинувачений у теракті в Новій Зеландії, в ході якого сталася стрілянина в двох мечетях в місті Крайстчерчі, 28-річний Брентон Таррант відмовився від послуг адвоката і збирається сам представляти себе в суді. Про це повідомляє місцева газета New Zealand Herald.

Зокрема, черговий адвокат Річард Пітерс, який раніше представляв стрілка, підтвердив виданню, що він більш не представляє інтереси Тарранта. Захисник зазначив, що обвинувачений повідомив йому про намір самостійно захищати себе в майбутньому в суботу, 16 березня.

Газета підкреслює, що такими діями обвинувачений хоче перетворити судовий процес у "платформу для просування своїх переконань", які він виклав у маніфесті, розісланому новозеландським політикам перед нападом на мечеті.

Нагадаємо, число жертв нападу на мечеті міста Крайстчерч у Новій Зеландії досягло 50 осіб. У результаті стрілянини також постраждали 48 осіб.

Як писало РБК-Україна, в Пакистані мають намір посмертно присвоїти державну нагороду своєму громадянину Міану Наїму Рашиду, який намагався зупинити стрілка, який влаштував теракт у Новій Зеландії.

Додамо, школи та підприємства в Крайстчерчі знову відкрилися після теракту в мечетях Нової Зеландії. Комісар поліції Майк Буш заявив, що поліція буде в працювати в посиленому режимі після стрільби.