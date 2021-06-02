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Обвинувачений у розстрілах на Майдані беркутівець поступив на службу до "армії ДНР"

Автор: Олег Черниш

Колишній боєць підрозділу "Беркут" Сергій Зінченко, який звинувачується в розстрілах на Майдані і був переданий в рамках обміну полоненими на окуповану територію, приєднався до незаконних збройних формувань. Він досі перебуває в Донецьку.

Про це на засіданні Святошинського районного суду Києва повідомив прокурор Ігор Земсков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, троє беркутівців Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський, обвинувачені в розстрілі 48 активістів Майдану, були звільнені в рамках обміну полоненими в грудні 2019 року.

За даними прокуратури, Зінченко досі перебуває в Донецьку і пішов на службу до 1-го армійського корпусу так званої "Донецької народної республіки". Ця інформація підтверджується фото з його соціальних мереж

Згідно з даними прикордонників, Павло Аброськін міг виїхати в Росію. У зв'язку з цим прокуратура просить суд дозволити заочний процес, а також об'єднати в їх справу і справу Олександра Маринченка і Сергія Тамтури, які після обміну повернулися до Києва.

Також прокурор повідомив, Інтерпол відмовився розшукувати Зінченка, Аброськіна і Янішевського, мотивуючи це політичними причинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переданих на окуповану територію колишніх беркутівців планували повернути, щоб продовжити судовий процес над ними.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Майдану: що змінилося через рік після обміну екс-бійців "Беркуту".

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