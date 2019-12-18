Обвинуваченим у вбивстві Вороненкова продовжили арешт

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт обвинуваченим у вбивстві депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ґрати".

Повідомляється, що 18 грудня було продовжено утримання під вартою Олександра Лося та Ярославу Тарасенко.

Нагадаємо, Вороненков був застрелений в центрі Києва 23 березня 2017 року. У травні 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування за фактом вбивства Вороненкова. У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру організатору і п'яти співучасникам вбивства.

У замовленні вбивства звинувачували росіянина Володимира Тюріна. Однак у жовтні Тюріну скасували підозра у замовленні вбивства Вороненкова.

До цього в жовтні в Харкові сталася перестрілка на вулиці Клочківській. В результаті неї загинув один чоловік, який виявився свідком у справі про вбивство Вороненкова Володимира Бороха.