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Обвинувачених у розстрілах на Майдані трьох беркутівців судитимуть заочно

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Київ, Середа 02 червня 2021 14:52
Обвинувачених у розстрілах на Майдані трьох беркутівців судитимуть заочно Фото: частина беркутівців залишається в ОРДЛО або Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Святошинський районний суд Києва дозволив заочно судити трьох беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Майдану. У грудні 2019 року вони були відпущені з-під варти в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.

Відповідне рішення прийняв суд присяжних, передає кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні суд розглянув клопотання Офісу генпрокурора про заочний процес проти беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського.

За версією слідства, після обміну вони переховуються на тимчасово окупованій території України. Більше того, встановлено, що Зінченко служить в "1-му армійському корпусі ДНР".

Інтерпол відмовив українським правоохоронцям в оголошенні беркутівців у міжнародний розшук, посилаючись на пункт про "політичні переслідування".

Зазначимо, Верховна рада 27 квітня 2021 року прийняла зміни до законодавства, які дозволяють заочно судити громадян, які переховуються на окупованих територіях або в Росії і не оголошені в міжнародний розшук Інтерполом.

Враховуючи це, прокуратура подала клопотання про заочний процес. Суд його задовольнив. Крім того, суд на прохання обвинувачення вирішив розглянути питання об'єднання справи проти трьох беркутівців і справи проти їх двох колег - Олександра Маринченка та Сергія Тамтури. Двоє останніх після обміну в грудні 2019 року повернулися на підконтрольну Україні територію і знаходяться в Києві.

Захист беркутівців виступав проти заочного процесу та об'єднання справ. Один з аргументів адвокатів - Україна сама добровільно відпустила обвинувачених з-під варти і вивезла на окуповану територію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переданих у рамках обміну полоненими колишніх беркутівців планували повернути, щоб продовжити судовий процес над ними.

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