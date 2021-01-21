Обвинуваченого у вбивстві співробітника АП засудили до 8 років в'язниці

У четвер, 21 січня, громадянина Республіки Вірменія засудили до восьми років позбавлення волі. Він був засуджений за розбійний напад на співробітника Адміністрації президента України Олександра Бухтатого в березні 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
За результатами судового розгляду Шевченківського районного суду міста Києва визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 187 КК України і засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою суд залишив без змін.
При цьому наголошується, що обвинувачений визнав свою провину частково.
"Матеріали по співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 березня 2019 року в Києві на вулиці Багговутівській виявили тіло співробітника АП Олександра Бухтатого. Спочатку в поліції говорили про відсутність ознак насильницької смерті.
Крім того, в поліції заявили, що причиною смерті Бухтатого стала ішемічна хвороба серця. Під час розтину тіла загиблого виявили перелом кісток носа.
Пізніше правоохоронці затримали громадянина Вірменії за підозрою в нападі на Бухтатого. Підозрюваного вірменина заарештували 15 березня 2019 року.