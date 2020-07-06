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Обвинуваченого у справі про вбивство Джорджа Флойда звільнили під заставу

Новини » В світі     06.07.2020 - 01:11
Обвинуваченого у справі про вбивство Джорджа Флойда звільнили під заставу
Фото: портрет Джорджа Флойда (Jerry Holt)

Під вартою залишається один учасник затримання

Одного з колишніх поліцейських, який проходить у справі про вбивство афроамериканця Джорджа Флойда в США. Ту Тао звільнили під заставу. Він зобов'язаний з'являтися за викликом судді й слідчого і не вступати в контакт з рідними загиблого.

Про це повідомляє телеканал Fox 9.

Наголошується, що поліцейський звинувачується в пособництві та підбурюванні до вбивства Флойда, він звільнений під заставу в $750 тисяч.

Заставу також внесли ще за двох колишніх поліцейських, які проходять за аналогічним звинуваченням. Обвинувачений безпосередньо у вбивстві Дерек Шовен залишається під вартою.

Нагадаємо, під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Офіцер Дерек Шовен, який тримав ногу на шиї загиблого, був заарештований 29 травня.

Смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання викликала хвилю протестів проти расизму та поліцейського свавілля в США та інших країнах світу.

Президент США Дональд Трамп закликав губернаторів усіх штатів розгорнути національну гвардію для припинення протестів в країні.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новини України протестпреступления
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