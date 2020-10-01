Обвинувачення подало слова Марківа у в'язниці так, ніби він зізнався у вбивстві, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що звинувачення помилково перекладало слова українського нацгвардейца Віталія Марківа. Італійські прокурори стверджують, що він зізнався у вбивстві журналіста.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

За словами Авакова, прокурори використовують записи Марківа з прослуховування в в'язниці і перекладають його слова помилково.

"Адвокати з нашої сторони свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза. Сторона обвинувачення намагається інтерпретувати непрямі слова Марківа з прослуховування в тюрмі. Ніби було сказано "вбили журналіста", а намагаються інтерпретувати ніби "я вбив", - сказав Аваков.

Також міністр зазначив, що експертиза підтверджує неможливість участі Марківа у вбивстві італійського журналіста, оскільки дальність прицільної стрільби з автомату менше 1,5 кілометра.

"Ми провели експеримент в той же період, коли загинули Міронов і Рокеллі. Наполягаємо, що автомат не може стріляти 1500 м і при цьому вбивати прицільно. Рокеллі та Міронов не були в прямій видимості. Хочемо, щоб також долучили записи Рігалона, там видно і чутно стрілянину, яка відбувалася в 200 м, а не зі сторони гори Карачун", - заявив Аваков.

Раніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що італійський суд переслухає "зізнання" Марківа через помилки перекладача.

Нагадаємо, в липні 2019 року суд Італії засудив Марківа до 24 років позбавлення волі. Він був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккелли на Донбасі. У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію.

У вівторок, 29 вересня, у Мілані почався розгляд апеляції на рішення по справі Марківа. Під час першого засідання захист попросила включити у справу нове розслідування, яке доводить непричетність Марківа до скоєного злочину.