Обвал моста і масштабна ДТП: наслідки пилової бурі в Києві

Київ накрила пилова буря, яка супроводжується сильним вітром і низькою видимістю на дорогах. Через негоду в столиці частково обрушилася конструкція Подільського моста, докладніше про наслідки негоди в столиці - в матеріалі РБК-Україна.

Пилова буря в Києві - наслідок безсніжної зими

У КМДА попередили киян про сильний вітер і пилову бурю в столиці, що обумовлено змінами клімату. Через безсніжну зиму знизився рівень грунтових вод, що і стало причиною утворення пилу.

У зв'язку з негодою мешканцям столиці рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ЛЕП і дерев.

Пилова буря повалила конструкції на Подільському мосту

Через сильний вітер у Києві стався обвал частини тимчасової конструкцій на Подільському мосту. При цьому, сам міст не пошкоджений. За інформацією КМДА, постраждалих в результаті обвалення немає, виконуються роботи по відновленню конструкцій.

Під Києвом через негоду ДТП із загиблими

Під Києвом через погану видимість на дорогах, викликану пиловою бурею, зіткнулися шість автомобілів (чотири вантажівки і два легкових автомобіля). В результаті аварії, за даними поліції, є загиблі і поранені, проте їх число не повідомляється.

На даний момент рух на автодорозі М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на 55 км від Києва) рух перекрито в двох напрямках.

У Києві оголошено штормове попередження

За даними синоптиків, після обіду в Києві спостерігається пилова буря, очікуються пориви вітру до 22 м/с. Ураганний вітер несе над столицею хмару пилу. Рятувальники закликають жителів Києва не виходити на вулицю без крайньої необхідності.