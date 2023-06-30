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Обстрелы Запорожской области: за сутки россияне убили трех человек, еще один был ранен

Фото: Обстрел Запорожской области (t.me/police_zp_news)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска продолжили обстреливать населенные пункты Запорожской области, за последние сутки из-за вражеских атак погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Оккупанты хаотично били по 16 населенным пунктам. Враг ночью атаковал областной центр. Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне обстреляли Левадное и Новодаровку из РСЗО. 56 артиллерийских ударов пришлось по территории прифронтовых городов и сел: Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Красному, Чаривному, Малиновке, Степногорску. Добавился 31 разрушенный объект жилого фонда.

Жертвы атак

"К сожалению, погибли трое гражданских - в Новоданиловке 66-летняя женщина, в Орехове 51-летний мужчина, а в Малой Токмачке - 66-летний мужчина", - написал глава области.

Также из Орехова в медицинское учреждение эвакуировали 52-летнего мужчину, который получил ранения.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно Запорожская область снова подверглась атаке со стороны российских оккупантов. В частности, они нанесли удары по населенному пункту Орехов.

Взрывы на оккупированных территориях Запорожской области

Стоит отметить, что оккупанты захватили Бердянск в первые недели полномасштабного вторжения. Россияне превратили порт Бердянска в свою военную базу.

Однако все чаще в оккупированном городе раздаются взрывы. Так, в частности, недавно в районе Бердянска и поблизости слышали взрывы. Сообщалось об ударе по месту сосредоточения оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района.

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