Обстрелы Тель-Авива: ракеты Ирана попали в семь районов, есть раненые

В результате ракетного обстрела Ираном в районе Тель-Авива зафиксировано по меньшей мере семь мест ударов. Медики сообщают о нескольких раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Медики израильскойнациональной службы экстренной медицинской помощи (Маген Давид Адом) рассказали, что после обстрела баллистическими ракетами со стороны Ирана они обследуют семь мест поражения ракетами в районе Тель-Авива.
Сейчас, по их данным, несколько человек получили легкие ранения.
В то же время, по словам израильских правоохранителей, повреждены несколько зданий.
Обновлено в 22:10.
По данным медиков, количество пострадавших в результате сегодняшней атаки Ирана возросло до 5 человек.
Маген Давид Адом сообщает, что в районе Тель-Авива была оказана медицинская помощь одному человеку среднего состояния здоровья и четырем, получившим легкие осколочные ранения.
Их доставили в больницы города.
Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Власти Тегерана сразу пообещали ответ.
Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказ об уничтожении иранской ядерной программы был отдан еще в ноябре 2024 года, однако из-за политических обстоятельств операция была отложена до июня 2025 года.
Поэтому, как оказалось, данный удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.
Цель операции Израиля - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана.
ЦАХАЛ заявил, что Иран приблизился к производству ядерного оружия и имел достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней изготовить несколько бомб.
Узнать подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.