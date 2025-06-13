Обстрелы Тель-Авива: ракеты Ирана попали в семь районов, есть раненые

В результате ракетного обстрела Ираном в районе Тель-Авива зафиксировано по меньшей мере семь мест ударов. Медики сообщают о нескольких раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Медики израильской национальной службы экстренной медицинской помощи (Маген Давид Адом) рассказали , что после обстрела баллистическими ракетами со стороны Ирана они обследуют семь мест поражения ракетами в районе Тель-Авива.

Сейчас, по их данным, несколько человек получили легкие ранения.

В то же время, по словам израильских правоохранителей, повреждены несколько зданий.

Обновлено в 22:10.

По данным медиков, количество пострадавших в результате сегодняшней атаки Ирана возросло до 5 человек.

Маген Давид Адом сообщает, что в районе Тель-Авива была оказана медицинская помощь одному человеку среднего состояния здоровья и четырем, получившим легкие осколочные ранения.

Их доставили в больницы города.