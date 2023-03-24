Обстрелы Сумской области: появилось видео масштабных разрушений

Известно, что россияне прошлой ночью сбросили на Белополье несколько авиационных бомб. Кроме того, оккупанты обстреляли общину из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии.

В результате массированных атак России в Белопольской общине два человека погибли. Еще девять мирных жителей получили ранения.

На опубликованных кадрах заметно, что из-за российских обстрелов есть значительные разрушения. По информации Сумской ОВА, в Белополье разрушены административное здание, школа, жилой дом, повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

Напомним, вчера в Сумской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Позже стало известно, что россияне обстреляли регион из артиллерии и нанесли авиационные удары.

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