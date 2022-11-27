Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили 5 гражданских, еще 4 ранили

"Россия убивает гражданских! За 26 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 3 в Редкодубе, 1 в Часовом Яру и 1 в Бахмуте. Еще 4 человека в области получили ранения", - написал Кириленко.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера российские военные нанесли авиаудар по городу Часов Яр. В результате атаки оккупантов погиб человек.

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