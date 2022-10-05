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Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки ранили шестерых человек, еще один погиб

Новина українською →
Донецк, Среда 05 октября 2022 08:25
Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки ранили шестерых человек, еще один погиб Фото: российские войска за сутки ранили шестерых и убили одного гражданского в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате чего погиб один гражданский, еще шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки ранили шестерых человек, еще один погиб

Фото: карта обстрелов Донецкой области 4 октября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 4 октября россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - на станции Майорск в Зайцево. Еще 6 человек получили ранения", - рассказал Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 923 человека, еще 2320 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, этой ночью российские оккупанты обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию. Вследствие обстрелов есть разрушения.

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