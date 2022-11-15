Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили еще одного гражданского

Российские войска вчера, 14 ноября, обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погиб гражданский, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 14 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Северном. Еще 1 человек в области получил ранения", - рассказал он.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела трех гражданских, убитых россиянами во время оккупации поселка Новое.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1208 человек, еще 2593 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.