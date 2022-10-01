Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили еще четверых гражданских

Российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего погибли четверо гражданских, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

"За 30 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Максимильяновке, 1 в Бахмуте и 1 в Святогорске. Еще 6 человек получили ранения", - сообщил Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 913 человек, еще 2294 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.