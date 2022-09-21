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Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили шестерых гражданских, еще 20 - ранены

Фото: россияне убили еще шестерых гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие чего погибли шесть мирных жителей, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Фото: карта обстрелов Донецкой области на 21 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте, 1 в Торецке, 1 в Дружбе, 1 в Георгиевке и 1 в Великой Новоселке. Еще 20 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 868 человек, еще 2193 мирных жителя получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 21 сентября нанесли удар по Харькову. В результате обстрела врага пострадал один человек.

Также этой ночью оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В результате атаки врага ранения получил гражданский.

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Донецкая область