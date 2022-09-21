Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили шестерых гражданских, еще 20 - ранены

Фото: карта обстрелов Донецкой области на 21 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте, 1 в Торецке, 1 в Дружбе, 1 в Георгиевке и 1 в Великой Новоселке. Еще 20 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 868 человек, еще 2193 мирных жителя получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.