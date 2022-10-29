Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили трех гражданских

Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие чего погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 28 октября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Курдюмовке и 1 в Северном. Также за вчера стало известно о 8 раненых", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной воны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1115 человек, еще 2491 гражданский получил ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.