Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили шестерых гражданских

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили шестерых гражданских, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 11 октября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 4 в Лимане и 2 в Тернах. Еще 1 человек получил ранения", - рассказал Кириленко.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 979 человек, еще 2377 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.
Напомним, этой ночью россияне нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов". Вследствие обстрелов частично обрушился жилой дом.
Также ночью оккупанты 7 раз "накрывали" Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.
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