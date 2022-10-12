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Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили шестерых гражданских

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Среда 12 октября 2022 08:31
Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили шестерых гражданских Фото: российские войска за сутки убили шестерых гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили шестерых гражданских, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 11 октября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 4 в Лимане и 2 в Тернах. Еще 1 человек получил ранения", - рассказал Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 979 человек, еще 2377 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.

Напомним, этой ночью россияне нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов". Вследствие обстрелов частично обрушился жилой дом.

Также ночью оккупанты 7 раз "накрывали" Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.

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