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Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили гражданского, еще двое - ранены

Фото: оккупанты убили еще одного гражданского в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты за минувшие сутки снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего погиб гражданский, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Фото: карта обстрелов Донецкой области 3 октября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 3 октября россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Красногоровке. Еще 2 человека получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 918 человек, еще 2314 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, этой ночью оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область. Было зафиксировано 6 вражеских обстрелов по двум районам - Никопольскому и Синельниковскому.

Кроме того, россияне ночью ударили по Харькову. В результате атаки погибла местная жительница.

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Донецкая область