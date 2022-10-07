Обстрелы Донецкой области: за сутки враг убил двух гражданских, еще семерых ранил

"За 6 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Курдюмовке... Еще 7 человек за вчера получили ранения", - сообщил Кириленко.

Кроме того, в Святогорске были обнаружены тела семерых гражданских, убитых россиянами во время во время оккупации.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 946 человек, еще 2330 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.