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Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне ранили четырех человек (фото)

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска за сутки обстреляли несколько общин в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

На Горловском направлении в Торецке ранен 1 человек, повреждены 12 домов. Еще 1 дом поврежден в Щербиновке.

"В Часовоярской громаде повреждены 2 дома и 1 нежилое здание", - рассказал глава области.

Фото: последствия обстрелов (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

На Лисичанском направлении в Северске ранен человек, поврежден дом и инфраструктурный объект. 2 дома разрушены в Торском Лиманской громады.

По словам Кириленко, всего за сутки россияне ранили 4 жителей Донецкой области.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Недавно российские войска обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате вражеских атак погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Позже оккупанты атаковали город Лиман, количество погибших в результате обстрела снова возросло. Пока известно о 9 жертвах ударов.

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