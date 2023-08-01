Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили двух человек

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Благодатное Великоновоселковской громады - без жертв.

На Горловском направлении россияне обстреляли из Ураганов Александро-Калиново Ильиновской громады. В Часовоярской громаде поврежден дом.

Также Кириленко отметил, что в Нью-Йорке в результате авиаударов повреждены 35 домов и интернат, еще 5 домов повреждены в Торецке.

На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждено 10 домов: 5 в Звановке и 5 в Переездном. В Лиманской громаде зафиксировано 16 обстрелов.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Жертвы ударов

На Донецком направлении 2 человека погибли в Звездном Кураховской громады. По словам Кириленко, Авдеевка подверглась танковому обстрелу - есть попадания на четырех улицах.

"В Марьинской громаде под огнем Красногоровка и Георгиевка. Поврежден дом в Соловьево Очеретинской громады", - пишет глава области.

По словам глава ОГА, всего за сутки россияне убили 2 жителей области, ранили еще 3 человека.

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область с первых дней полномасштабной войны стала эпицентром военных действий. В последние месяцы бои сосредоточены в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. При этом оккупанты обстреливают мирные населенные пункты. Часть городов в регионе уничтожена полностью.

Недавно в Донецкой области спасатели попали под обстрел. Это произошло в Торецке. Также оккупанты обстреливали Константиновку, в результате атаки получили ранения три человека, среди которых - подросток.