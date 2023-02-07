Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты ранили пятерых человек, еще один погиб

Российские войска в течение прошедших суток продолжали обстреливать населенные пункты Донецкой области. Вследствие атак ранены пять человек, также стало известно об еще одном погибшем в Бахмуте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 6 февраля стало известно еще об одном жителе Донецкой области, убитым россиянами в Бахмуте. Еще 5 человек в области получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1352 человека, еще 3 тысячи жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, вчера сообщалось, что в Красногоровке (Донецкая область) мужчина бросил гранату в сторону продавца молочной продукции. В результате один человек погиб, еще 5 получили ранения.
Также мы писали, что жителя пгт Великая Новоселка задержали и приговорили к 9 годам тюрьмы за помощь представителям "ДНР".
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