Обстрел Запорожья: появилось видео спасательной операции

"24 сентября, после 21:00, оккупационная армия нанесла серию авиаударов по городу Запорожье. В результате происшествия семь человек были ранены, трое из них - в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, из-под завалов спасен один мужчина.

"Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены. По поводу последствий и количества поврежденных частных домов информация уточняется", - добавили в ГСЧС.

Всего к ликвидации привлекалось 35 спасателей и 8 единиц техники. На месте происшествия работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.