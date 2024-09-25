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Обстрел Запорожья: появилось видео спасательной операции

Фото: в Запорожье пострадали семь людей из-за атаки РФ 24 сентября (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье семь человек пострадали из-за обстрела 24 сентября. Спасатели показали кадры с места атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"24 сентября, после 21:00, оккупационная армия нанесла серию авиаударов по городу Запорожье. В результате происшествия семь человек были ранены, трое из них - в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, из-под завалов спасен один мужчина.

"Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены. По поводу последствий и количества поврежденных частных домов информация уточняется", - добавили в ГСЧС.

Всего к ликвидации привлекалось 35 спасателей и 8 единиц техники. На месте происшествия работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.

Обстрелы Запорожья

Вечером 24 сентября российские войска ударили по Запорожью. Первоначально сообщалось про шестерых пострадавших. Позже количество пострадавших из-за обстрела Запорожья увеличилось до 7.

Напомним, 22 сентября россияне атаковали Запорожье КАБами. Тогда 13 людей пострадали. Среди них - ребенок.

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