Обстрел Запорожья: появилось видео спасательной операции
В Запорожье семь человек пострадали из-за обстрела 24 сентября. Спасатели показали кадры с места атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"24 сентября, после 21:00, оккупационная армия нанесла серию авиаударов по городу Запорожье. В результате происшествия семь человек были ранены, трое из них - в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, из-под завалов спасен один мужчина.
"Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены. По поводу последствий и количества поврежденных частных домов информация уточняется", - добавили в ГСЧС.
Всего к ликвидации привлекалось 35 спасателей и 8 единиц техники. На месте происшествия работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.
Обстрелы Запорожья
Вечером 24 сентября российские войска ударили по Запорожью. Первоначально сообщалось про шестерых пострадавших. Позже количество пострадавших из-за обстрела Запорожья увеличилось до 7.
Напомним, 22 сентября россияне атаковали Запорожье КАБами. Тогда 13 людей пострадали. Среди них - ребенок.
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