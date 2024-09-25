ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Запорожья: появилось видео спасательной операции

Запорожье, Среда 25 сентября 2024 08:25
UA EN RU
Обстрел Запорожья: появилось видео спасательной операции Фото: в Запорожье пострадали семь людей из-за атаки РФ 24 сентября (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье семь человек пострадали из-за обстрела 24 сентября. Спасатели показали кадры с места атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"24 сентября, после 21:00, оккупационная армия нанесла серию авиаударов по городу Запорожье. В результате происшествия семь человек были ранены, трое из них - в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, из-под завалов спасен один мужчина.

"Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены. По поводу последствий и количества поврежденных частных домов информация уточняется", - добавили в ГСЧС.

Всего к ликвидации привлекалось 35 спасателей и 8 единиц техники. На месте происшествия работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.

Обстрелы Запорожья

Вечером 24 сентября российские войска ударили по Запорожью. Первоначально сообщалось про шестерых пострадавших. Позже количество пострадавших из-за обстрела Запорожья увеличилось до 7.

Напомним, 22 сентября россияне атаковали Запорожье КАБами. Тогда 13 людей пострадали. Среди них - ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
NEWS
Окружения никто не допустит. В чем важность Угледара и почему РФ стремится захватить город
Окружения никто не допустит. В чем важность Угледара и почему РФ стремится захватить город
DAILY
Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025