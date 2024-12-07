RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло, новые кадры последствий

Фото: в Запорожье возросло количество пострадавших из-за обстрела (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших в результате авиаударов по Запорожью возросло до 25. Из них 12 остаются в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

По состоянию на 10:00 количество травмированных возросло до 25, из них трое детей - две девочки в возрасте 4 месяцев и 4 лет, мальчик 11 лет. В результате обстрела погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

 

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

По данным Запорожской ОВА, 12 пострадавших остаются в больницах. Трое мужчин в тяжелом состоянии, трое детей - в состоянии средней тяжести.

В результате атаки России уничтожено СТО. Взрывной волной и обломками повреждены 5 многоэтажек, 8 частных домов, общежитие и магазины.

В Запорожье по состоянию на утро продолжается ликвидация последствий обстрелов. Сегодня в Запорожской области объявлен день траура.

 

Удар по Запорожью

Вечером 6 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью. Как известно, в результате обстрела было разрушено СТО, возник пожар. На обстрел Запорожья отреагировал президент Владимир Зеленский.

Около полуночи в Запорожье завершили спасательную операцию. Как сообщили спасатели и местные власти, в результате атаки погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

Кроме того, более 20 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеГСЧСВойна в Украине