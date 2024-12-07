Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло, новые кадры последствий

По состоянию на 10:00 количество травмированных возросло до 25, из них трое детей - две девочки в возрасте 4 месяцев и 4 лет, мальчик 11 лет. В результате обстрела погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

По данным Запорожской ОВА, 12 пострадавших остаются в больницах. Трое мужчин в тяжелом состоянии, трое детей - в состоянии средней тяжести.

В результате атаки России уничтожено СТО. Взрывной волной и обломками повреждены 5 многоэтажек, 8 частных домов, общежитие и магазины.

В Запорожье по состоянию на утро продолжается ликвидация последствий обстрелов. Сегодня в Запорожской области объявлен день траура.