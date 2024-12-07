Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло, новые кадры последствий
Количество пострадавших в результате авиаударов по Запорожью возросло до 25. Из них 12 остаются в больницах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
По состоянию на 10:00 количество травмированных возросло до 25, из них трое детей - две девочки в возрасте 4 месяцев и 4 лет, мальчик 11 лет. В результате обстрела погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.
Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)
По данным Запорожской ОВА, 12 пострадавших остаются в больницах. Трое мужчин в тяжелом состоянии, трое детей - в состоянии средней тяжести.
В результате атаки России уничтожено СТО. Взрывной волной и обломками повреждены 5 многоэтажек, 8 частных домов, общежитие и магазины.
В Запорожье по состоянию на утро продолжается ликвидация последствий обстрелов. Сегодня в Запорожской области объявлен день траура.
Удар по Запорожью
Вечером 6 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью. Как известно, в результате обстрела было разрушено СТО, возник пожар. На обстрел Запорожья отреагировал президент Владимир Зеленский.
Около полуночи в Запорожье завершили спасательную операцию. Как сообщили спасатели и местные власти, в результате атаки погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.
Кроме того, более 20 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети.
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