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Обстрел центра Чернигова: фоторепортаж с места трагедии

Фото: оккупанты 19 августа обстреляли центр Чернигова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталья Юрченко

Российские террористы днем 19 августа ударили по центру Чернигова, где в момент атаки было много людей. Из-за обстрела есть погибшие и десятки пострадавших.

Фоторепортаж с места трагедии публикует РБК-Украина в своем материале ниже.

Местные власти сообщают, что оккупанты ударили по Чернигову, вероятно, баллистической ракетой. Захватчики обстреляли центр города.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины, рестораны, кафе и другие общественные заведения.

 

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что вблизи места трагедии находится остановка общественного транспорта. Перед ударом там остановился автобус.

По его словам, погибли люди, которые находились в транспорте, переходили дорогу и возвращались из церкви. Также возле места трагедии находится парк, там часто гуляют дети.

 

По состоянию на 15:30 известно о 117 пострадавших в результате ракетной атаки, из них семь человек погибли. Среди пострадавших и жертв есть дети.

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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