Обстрел терминала "Новой почты" и ДТП на блокпосту под Киевом: новости за выходные

В ночь на воскресенье российские оккупанты обстреляли терминал "Новой почты" в Харьковской области, а под Киевом произошло смертельное ДТП с гибелью военного, дежурившего на блокпосту.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 21 октября:
Генштаб обновил потери РФ за сутки;
Потери артиллерии россиян в Запорожской области в пять раз превысили украинские;
Пограничники разбили российских штурмовиков на одном из флангов под Бахмутом;
Россияне заявили, что "сбили" ракету над Ростовом;
ВСУ уничтожили еще 11 танков на южном фронте.
Новости за 22 октября:
Кадыровцы "изобрели" новый вид террора в Токмаке;
РФ перебрасывает новые силы на Таврическое направление;
Напомним, оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом около 22:15 21 октября. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300
В результате атаки врага вспыхнул пожар, терминал был почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.
По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли, еще 17 человек получили ранения.
Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян - в материале РБК-Украина.
Напомним, в ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев со стороны Броваров произошло ДТП. Во время аварии автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.
Вечером стало известно, что водитель получил подозрение.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины КириллБуданов заявил, что непосредственное участие в боевых выходах иногда необходимо, поскольку присутствие руководителя ободряет и мотивирует бойцов.
"Иногда оно (присутствие - ред.) обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов - ред.)", - заявил Буданов.
В Одесской области в результате удара током погиб подросток. Еще двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.
Трагедия произошла в ночь на 21 октября в селе Слободка Подольского района. Детей ударило током на крыше вагона. Спасатели с помощью трехколенной лестницы, веревки и ноши сняли тело парня.
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего они обсудили мирный саммит по Украине, который состоится в конце октября на Мальте.
"Я говорил с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил Турцию за настойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщил Зеленский.
Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в ноябре этого года.
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