Обстрел терминала "Новой почты" и ДТП на блокпосту под Киевом: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 21 октября:

Новости за 22 октября:

​​ Удар по терминалу "Новой почты"

Напомним, оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом около 22:15 21 октября. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300

В результате атаки врага вспыхнул пожар, терминал был почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.

По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли, еще 17 человек получили ранения.

Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян - в материале РБК-Украина.

Смертельное ДТП в Киеве

Напомним, в ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев со стороны Броваров произошло ДТП. Во время аварии автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.

Вечером стало известно, что водитель получил подозрение.

Буданов рассказал о своих боевых выходах во время войны

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины КириллБуданов заявил, что непосредственное участие в боевых выходах иногда необходимо, поскольку присутствие руководителя ободряет и мотивирует бойцов.

"Иногда оно (присутствие - ред.) обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов - ред.)", - заявил Буданов.

В Одесской области от удара током погиб подросток

В Одесской области в результате удара током погиб подросток. Еще двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в ночь на 21 октября в селе Слободка Подольского района. Детей ударило током на крыше вагона. Спасатели с помощью трехколенной лестницы, веревки и ноши сняли тело парня.

Зеленский и Эрдоган обсудили мирный саммит по Украине на Мальте и "зерновое соглашение"

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего они обсудили мирный саммит по Украине, который состоится в конце октября на Мальте.

"Я говорил с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил Турцию за настойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщил Зеленский.

В Минобороны назвали сроки следующего заседания "Рамштайн"

Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в ноябре этого года.

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