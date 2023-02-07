Обстрел Сумской области: оккупанты нанесли более 100 ударов и убили женщину

За последние сутки россияне более 100 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Всего в течение дня враг совершил обстрелы ряда общин. В частности:

Краснопольской,

Юнаковской,

Белопольской,

Середино-Будской,

Зноб-Новгородской,

Шалыгинской,

Глуховской.

В результате российской атаки было зафиксировано 125 прилетов и сброс с БПЛА трех взрывных устройств, также враг совершил 1 пулеметную очередь по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.

По Краснопольской общине военные РФ совершили минометный обстрел, вероятно используя миномет 120 мм калибра, всего по общине было 20 прилетов.

Из минометного оружия враг обстрелял также Юнаковскую общину, в две очереди враг выпустил 8 и позже еще 18 снарядов.

Россияне из артиллерии обстреляли село Павловка Белопольской общины. По селу оккупанты нанесли 20 ударов, один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате этого погибла местная пожилая женщина 1946 года рождения.

Кроме минометных обстрелов по Павловке, был также зафиксирован сброс с БПЛА 2 гранат на территорию общины. Также производился минометный обстрел в другом селе общины - 11 прилетов.

По городу Середина-Буда россияне сбросили с дрона взрывное устройство типа ВОГ 25, однако оно не взорвалось.

Зноб-новгородскую общину оккупанты обстреляли используя станковый автоматический гранатомет. Всего было зафиксировано 21 прилет.

Из крупнокалиберного пулемета военные РФ обстреляли также Шалигинскую общину, кроме того, враг сбросил на территорию общины 7 мин.

По Глуховской общине россияне атаковали из минометного оружия. На территорию общества прилетело 17 мин.