Обстрел Славянска: спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек

Вчера 14 апреля, российские оккупанты нанесли жестокий удар по Славянску. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Донбасс. Реалии ".

Отмечается, что таким образом количество погибших в результате удара россиян возросло до 11 человек.

"В Славянске спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек, сообщает корреспондент "Донбасс.Реалии" Сергей Горбатенко", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. По состоянию на утро 15 апреля было известно о 9 погибших и 21 раненом. По словам начальника Славянской МВА Вадима Ляха, под завалами жилого дома остаются пять человек.

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