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Обстрел школы в Николаевке: спасатели обнаружили тело женщины (фото)

Фото: Обстрел школы в Николаевке: спасатели обнаружили тело женщины (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне нанесли ракетный удар по школе в Николаевке (Донецкая область). В результате обстрела погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов частично разрушенного здания школы в городе Николаевка Краматорского района", - идется в сообщении.

По информации от ГСЧС, произошло частичное разрушение с 1-го по 3-й этажи 3-этажного здания школы №1 города Николаевка.

Работы по разбору завалов были завершены.

Напомним, что оккупнаты утром ударили по Николаевке. Ракета попала в школу, где прятались гражданские.

Ранее стало известно, что россияне в сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области.

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