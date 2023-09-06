Обстрел рынка Константиновки: россияне убили 16 человек, еще более 30 ранили

"В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них 1 ребенок. По меньшей мере 20 человек ранены. Мои искренние соболезнования семьям и близким", - сказал премьер.

Он отметил, что сейчас все службы работают на месте, пожар уже локализован, и проводятся мероприятия по помощи пострадавшим.

"Российские войска - это террористы, которым не будет прощения и покоя. За все придет справедливое возмездие", - подчеркнул Шмыгаль.

Количество раненых возросло

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, количество раненых уже возросло до 28 человек.

"ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным", - добавил Клименко.

Количество раненых увеличилось до более чем 30

Донецкая областная военная администрация сообщила, что количество раненых снова возросло.

"По состоянию на 16:00, от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, им оказывается неотложная медицинская помощь", - сообщили в ОВА.

К тому же, по предварительным данным администрации, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

Обстрелы Константиновки Донецкой области

В последние дни Константиновка Донецкой области находится под постоянными обстрелами, хотя считается, что город находится в так называемом "относительном тылу".

К примеру, вчера, 5 сентября, Константиновку также обстреляли. Ранения получили три человека. Они в момент обстрела ехали по микроавтобусу. Двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

До этого, еще утром, 5 сентября, оккупанты также нанесли ракетный удар по Константиновке - 1 человек ранен, были повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.