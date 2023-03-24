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Обстрел "Пункта несокрушимости" в Константиновке: количество погибших возросло

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Пятница 24 марта 2023 10:49
Обстрел "Пункта несокрушимости" в Константиновке: количество погибших возросло Фото: из-за обстрела "Пункта несокрушимости" в Константиновке Донецкой области погибли 5 человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетного удара по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области в пятницу, 24 марта, погибли 5 человек. Еще одного человека удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ 1 человек спасен и из-под завалов спасатели изъяли тела 3 погибших женщин. Всего в результате происшествия погибли 5 человек, в том числе 3 женщины и 2 мужчины", - говорится в сообщении.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко,

Напомним, в пятницу ночью, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Изначально сообщалось, что три человека, которые были переселенцами погибли, еще двое получили ранения.

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Константиновка
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