Обстрел Полтавского района. В результате удара погиб работник "Укргаздобычи"

Как отмечает Минэнергетики, в результате удара был также поврежден объект АО "Укргаздобыча".

Из-за обстрела погиб 49-летний электромонтер. Трое других работников получили ранения. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

"Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают все соответствующие службы", - пишет Минэнерго.

Обстрел Полтавской области 3 июля

Вчера, 3 июля, днем Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о быстрой цели, которая двигалась в направлении Полтавской области. Позже в Полтавской общине прогремели взрывы, а глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин заявил о "прилете".

Через некоторое время стало известно об одном погибшем и троих раненых. В частности, при обстреле были повреждены школа и детский сад.