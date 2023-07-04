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Обстрел Первомайского: появилось видео с места удара, количество пострадавших возросло

Фото: россияне нанесли удар по Первомайскому Харьковской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты сегодня, 4 июля, ударили ракетой "Искандер" по Первомайскому Харьковской области, в результате чего ранены 38 человек. В МВД показали видео с места "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, по состоянию на 17:30 известно о 38 раненых, из них - 12 детей. Самому младшему - три месяца, медики оказали ребенку помощь на месте.

Удар по Первомайскому

Напомним, российские войска сегодня днем нанесли удар по Первомайскому. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты били по жилому району и никаких промышленных и военных объектов у места удара нет.

По предварительным выводам, россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер".

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