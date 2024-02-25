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Обстрел Одессы: через два дня в больнице умерла раненая

Фото: россияне обстреляли Одессу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Число жертв от российской дроновой атаки на Одессу, состоявшуюся 23 февраля, увеличилось. Сегодня в больнице умерла раненая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОВА Олега Кипера.

"К сожалению, количество жертв российской дроновой атаки в Одессу (23.02.2024) увеличилось", - написал глава ОВА

Он сообщил, что сегодня в больнице умерла женщина 1952 года рождения, которую спасатели извлекли из-под завалов. Кипер напомнил, что женщина пробыла под завалами около 2 часов.

Атака дронами по Одессе вечером 23 февраля

Ранее сообщалось, что российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Одессе. Местные власти впоследствии сообщили о по меньшей мере двух пострадавших в результате вражеской атаки, они были в тяжелом состоянии. Позже стало известно о жертве.

Глава Одесской ОВ Олег Кипер рассказал, что на месте работают все соответствующие службы. Кроме того, в эфире национального телемарафона "Единые новости" чиновник рассказал о состоянии пострадавших в результате очередной атаки россиян по городу. По словам чиновника, трое раненых в тяжелом состоянии.

  • Женщина 1962 г.р. имеет 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок,
  • ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог у 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей,
  • еще одна пострадавшая 72-летняя женщина, пробывшая под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% п.т. и переломы конечностей.

Это уже вторая подряд воздушная атака интервентов по Одессе, в частности с использованием ударных беспилотников. Тогда погибли три человека в городе. Более подробно о последствиях вчерашнего удара противника - в материале РБК-Украина.

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