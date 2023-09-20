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Обстрел Купянска. Обнаружены тела еще 2 погибших, оперативные работы завершены

Фото: Обстрел Купянская. Обнаружены тела еще 2 погибших, оперативные работы завершены (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

Количество погибших в результате российского террористического удара ракетой по Купянску возросло до 8. Оперативные работы экстренных служб завершены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Как отметил Синегубов, на месте событий было обнаружено еще 2 погибших ракетного удара. Общее количество жертв составляет 8 человек, среди которых: 

  • 6 мужчин; 
  • 2 женщины.  

"2 погибших - волонтеры, которые эвакуировали людей. Оккупанты цинично нанесли удар ракетой "Гром-Е1". Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления", - добавил Синегубов. 

Обстрел Купянска

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Харьковской области. Чаще всего под огонь попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.

Вчера, 19 сентября, террористы нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску. Сначала было известно о трех погибших, впрочем, их количество продолжало расти.

По данным ведомства, военные РФ нанесли удар гибридной ракетой "Гром-Е1", созданной на базе советской ракеты Х-38.

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Война в УкраинеКупянск