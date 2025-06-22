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Обстрел Краматорска: погиб мужчина, под завалами находятся люди

Краматорск, Воскресенье 22 июня 2025 13:19
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Обстрел Краматорска: погиб мужчина, под завалами находятся люди Фото: в Краматорске погиб мужчина в результате авиаудара (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Наталья Юрченко

В Краматорске в результате вражеского удара 21 июня погиб мужчина. Под завалами еще находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Facebook.

По его словам, по состоянию на 12:30 известно об одном погибшем и четырех раненых в Краматорске.

"Погиб 62-летний мужчина, среди раненых - 14-летняя девушка", - сообщил глава Донецкой ОВА.

По предварительной информации, под завалами находятся еще четыре человека. Спасательная операция на месте попадания продолжается.

Удар по Краматорску

Как известно, вечером 21 июня российские оккупанты нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки был частично разрушен четырехэтажный дом.

ГСЧС сообщила, что спасатели деблокировали мужчину 1955 года рождения, спасли женщину и девочку 2010 года рождения.

Также россияне ударили по Славянску Донецкой области. Там разрушен частный дом, погиб 17-летний парень.

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Краматорск Донецкая область Война в Украине
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