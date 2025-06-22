Обстрел Краматорска: погиб мужчина, под завалами находятся люди

В Краматорске в результате вражеского удара 21 июня погиб мужчина. Под завалами еще находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Facebook.

По его словам, по состоянию на 12:30 известно об одном погибшем и четырех раненых в Краматорске.

"Погиб 62-летний мужчина, среди раненых - 14-летняя девушка", - сообщил глава Донецкой ОВА.

По предварительной информации, под завалами находятся еще четыре человека. Спасательная операция на месте попадания продолжается.