Обстрел Казачьей Лопани под Харьковом: количество раненых увеличилось (фото)

Около 11:30 российские военные обстреляли центр поселка Казачья Лопань Харьковского района. В прокуратуре уточнили, что предварительно, это был танковый обстрел.

Фото: Последствия обстрела (facebook.com/prokuraturakharkiv)

"Погиб 33-летний гражданский мужчина. Получили ранения трое мирных жителей: мужчины в возрасте 43, 55 и 68 лет. Все госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Также были повреждены магазин, админздание и жилые дома.

Предварительная информация об обстреле

Ранее Харьковская ОВА сообщала, что в результате удара по Казачьей Лопани погиб один человек, еще двое получили ранения.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, 10 августа российские военные атаковали Купянский район Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще один - получил ранения.

А 7 августа кафиры обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемые авиабомбы. В результате обстрела погибли два человека, еще девять - получили ранения.