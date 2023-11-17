Обстрел художественного музея в Одессе: появилось видео "прилета"

"Публикуем записи момента взрыва российской ракеты 5 ноября 2023 с камер видеонаблюдения музея", - заявили работники музея.

В музее заметили, что на камерах осталось летнее время.

Обстрел Одессы

Российские захватчики периодически наносят удары по Одессе и области с помощью ракет или дронов.

В результате российской атаки, которая произошла вечером 5 ноября, в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.

Кроме того, в августе россияне нанесли несколько серий ударов по Одессе с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр".

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