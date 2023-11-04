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Обстрел Херсона: раненная в результате атаки РФ женщина умерла в больнице

Фото: раненая в результате атаки РФ женщина скончалась в больнице (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Херсонка, которая была ранена сегодня во время российской атаки по городу, умерла в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"В больнице остановилось сердце 82-летней херсонки, попавшей под российский удар в Корабельном районе города", - сообщил глава ОВА.

По словам Прокудина, женщина скончалась на операционном столе.

"Врачи делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но ранения оказались смертельными", - пояснил он.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область.

Сегодня мы сообщали, что Херсон снова оказался под вражеским обстрелом. В результате атаки оккупантов ранения получили пенсионеры.

Так, вчера, 3 ноября, россияне в очередной раз обстреляли Херсон с оккупированного левого берега Днепра. Захватчики ударили по центральной части города. В результате атаки три человека получили ранения.

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