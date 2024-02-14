Обстрел Херсона: в больнице скончался 19-летний парень, раненный во время атаки РФ

"К сожалению, из-за вражеских обстрелов погиб человек. 19-летний юноша, получивший травмы сегодня днем, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", - сообщил Прокудин.

Обстрел Херсона 14 февраля

Военные РФ сегодня неоднократно наносили удары по Херсону. В результате одного из обстрелов пострадали три человека, в том числе ребенок.

По словам главы ОВА Александра Прокудина, в крайне тяжелом состоянии в больницу доставили 14-летнего ребенка. У нее - взрывная травма, ранение ноги и шеи.

"Девочка находится на операционном столе, врачи борются за ее жизнь", – добавил он.

Прокудин отметил, что также в медучреждение с взрывной травмой госпитализировали 84-летнего херсонца.

Также во вражеский удар попал и 19-летний парень. В результате обстрела он получил ранение ноги.