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Обстрел Харькова: из-под завалов многоэтажки достали тело женщины

Фото: Россия обстреляла дом в Харькове (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 15 сентября, россияне сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом в Харькове. По последним данным, из-под завалов достали тело женщины, еще 42 человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Из под завалов в доме, по которому сегодня враг ударил КАБом, спасатели вытащили тело пожилой женщины. Поэтому есть один погибший человек и 42 раненых", - сообщил Терехов.

Он добавил, что пожар уже потушили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Информацию о погибшей подтвердил и глава Харьковской ОВА. По его словам, спасатели деблокировали тело женщины с 9 этажа дома. Правоохранители работают над идентификацией тела.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и в очередной раз призвал мир помочь Украине защититься от российской авиации и десятков КАБов, которые ежедневно забирают жизни украинцев.

"Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны. Эту войну может завершить справедливо только решимость. Именно решимость наиболее эффективно защищает от террора", - написал он в своем Telegram-канале.

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