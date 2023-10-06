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Обстрел Харькова: количество пострадавших резко возросло, из-под завалов достали тело ребенка

Фото: количество пострадавших в результате удара по Харькову возросло (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Татьяна Степанова

Число пострадавших в результате ракетного удара россиян по Харькову утром 6 октября возросло до 16 людей. Из-под завалов достали тело ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Под завалами нашли ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб. Предварительно пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок", - написал Синегубов.

Сейчас на месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы.

В то же время, по словам спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в результате утренней атаки по Харькову за помощью обратились около 20 человек.

Тип ракет, используемых российскими террористами, сейчас устанавливается специалистами.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона подтвердил количество пострадавших.

"Хочу сказать, что у нас есть 16 пострадавших. К сожалению, есть погибший мальчик 10 лет. Это жилые дома, которые обстреливают враг. Сейчас не могу сказать на сколько окончательная цифра пострадавших, но сейчас речь идет о 16 ", - сказал он.

Терехов отметил, что воздушная тревога раздалась сразу, как начались взрывы. Но очень мало расстояния.

"Мы должны понимать, что такое расстояние, что "Искандер" прилетает очень быстро", - добавил мэр.

Обновлено 9:18

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в настоящее время установлено, что ранены 13 человек.

В Киевском районе травмировали шестерых мирных жителей. В Основянском районе - семь травмированных, среди них 11-месячный мальчик.

Обстрел Харькова

Утром 6 октября россияне атаковали центр Харькова. В результате атаки по меньшей мере девять человек получили ранения.

Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу.

Есть попадания в Киевском и Основянском районах Харькова. Все удары пришлись по гражданской инфраструктуре, в том числе по жилому дому.

Позже в ГУНП в Харьковской области сообщили, что по предварительной информации, враг ударил ракетами типа "Искандер".

 

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