Обстрел Харькова: количество раненых снова возросло

По данным прокуратуры, по состоянию на 18:20 количество раненых увеличилось до 62 человек. Из них:

23 мужчин,

33 женщины,

6 детей.

Массированный удар россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракет. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Мы уже сообщали, что по данным спасателей, в результате сегодняшних обстрелов по Украине, общее количество пострадавших уже более 120 человек.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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