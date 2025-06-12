Обстрел Харькова 7 июня: из-под завалов достали тело шестой жертвы

В Харькове из-под завалов гражданского предприятия, по которому ударила Россия 7 июня, достали тело шестой жертвы. Она считалась пропавшей без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"Только что на месте субботнего удара по гражданскому предприятию найдено тело шестого человека, который считался пропавшим", - сообщил Терехов.
Он добавил, что поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, закончена.
Напомним, вечером 7 июня российские оккупанты нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.
В Шевченковском районе враг попал по детской железной дороге, в Киевском - по частным домам. Как результат, повреждены: два здания детской железной дороги и 4 вагона, два частных дома и хозяйственная постройка.
Сначала было известно о 18 пострадавших. Однако чуть позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове более 40 пострадавших. Он назвал эти действия РФ "очередным зверским убийством".
Ранее было известно о двух погибших. Первым погибшим человеком была женщина 30 лет, которую недавно назначили руководительницей детской железной дороги.
Позже из-под завала предприятия достали еще четыре тела погибших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.